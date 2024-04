Bob Odenkirk vai arrasar nas telonas com novo filme de ação!

Prepare-se para uma dose extra de ação nas telonas! Bob Odenkirk, conhecido por seu papel marcante na série "Better Call Saul", está pronto para encarar um novo desafio em um filme de ação incrível. Segundo informações do site Filmes - O Vício, o talentoso ator foi escalado para estrelar um novo projeto ao lado do roteirista de "Anônimo".

Quer saber mais sobre esse novo filme cheio de adrenalina? Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Filmes - O Vício e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante produção!

