Briga no set: The Rock e Ryan Reynolds em Alerta Vermelho O comportamento de The Rock no set de filmagens de "Alerta Vermelho" gerou uma briga violenta com Ryan Reynolds. Segundo relatos...

Alto contraste

A+

A-

O comportamento de The Rock no set de filmagens de "Alerta Vermelho" gerou uma briga violenta com Ryan Reynolds. Segundo relatos, a tensão entre os dois astros foi intensa durante as gravações, resultando em um confronto inesperado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Armadilha, do diretor M. Night Shyamalan, ganha pôster oficial

• Surgem detalhes da tentativa de Dwayne Johnson em controlar a DC

• Alerta Vermelho | Comportamento de The Rock no set gerou briga violenta com Ryan Reynolds



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.