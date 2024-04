Capitão América 4 | Revelada suposta arte de filme com visual do Falcão

Joaquin Torres, Falcão de Capitão América 4 Joaquin Torres, Falcão de Capitão América 4 (O Vício - Cinema)

Segundo informações divulgadas, uma suposta arte do filme Capitão América 4 revelou o visual do Falcão, interpretado por Joaquin Torres. A imagem mostra um vislumbre do que os fãs podem esperar do personagem nesta nova produção.

