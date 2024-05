O Vício |Do R7

Chris Hemsworth: O astro receberá sua estrela na Calçada da Fama em Hollywood Chris Hemsworth receberá sua estrela na Calçada da Fama em Hollywood. O ator, conhecido por interpretar o Thor no Universo Cinematográfico...

Thor do Chris Hemsworth

Chris Hemsworth receberá sua estrela na Calçada da Fama em Hollywood. O ator, conhecido por interpretar o Thor no Universo Cinematográfico Marvel, será homenageado com uma estrela no famoso local de prestígio.

