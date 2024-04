Chris Pine dirige novo filme: Poolman

Alto contraste

Chris-Pine-Poolman Chris-Pine-Poolman (O Vício - Cinema)

Dirigido por Chris Pine, o filme "Poolman" acaba de ganhar seu trailer oficial. Com uma proposta inovadora, o longa promete surpreender o público com sua narrativa envolvente e visual arrojado. A produção promete ser um dos destaques do ano, trazendo uma abordagem única e instigante para as telonas.

