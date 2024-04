Clube dos Vândalos: Novo trailer e data de estreia no Brasil

Alto contraste

Clube dos Vândalos, com Austin Butler e Tom Hardy, ganha destaque com o lançamento de um novo trailer e a revelação da data de estreia no Brasil. O filme promete trazer muita ação e suspense, contando com a presença de dois grandes atores em seu elenco. A expectativa dos fãs só aumenta com as novidades divulgadas.

