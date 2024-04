Colman Domingo expressa interesse em interpretar Kang no MCU

Colman Domingo e Kang, do MCU

Colman Domingo expressou seu interesse em interpretar o personagem Kang no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). O ator demonstrou entusiasmo com a possibilidade durante uma entrevista recente, levantando expectativas entre os fãs sobre sua potencial participação no universo de super-heróis.

