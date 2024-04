Confira as novidades que a Netflix preparou para abril de 2024

Alto contraste

Críticas de Rebel Moon Críticas de Rebel Moon (O Vício - Cinema)

A Netflix anunciou recentemente os lançamentos previstos para abril de 2024, trazendo uma variedade de filmes e séries para os assinantes. Entre as novidades, destaca-se a aguardada estreia de "Rebel Moon", que promete conquistar o público com sua trama envolvente e efeitos especiais impressionantes. Além disso, outras produções originais e títulos renomados também estão programados para chegar ao catálogo do serviço de streaming no próximo mês. Prepare a pipoca e confira o que vem por aí!

