Confira as primeiras imagens de Kick-Ass: novo filme da franquia em produção

Kick-Ass está de volta! Com a produção do novo filme da franquia em andamento, os fãs já podem conferir as primeiras imagens dos personagens em ação. A ansiedade só aumenta para descobrir o que vem por aí nessa nova aventura cinematográfica.

