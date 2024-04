Confira o teaser de Mufasa: O Rei Leão Assista ao teaser oficial de Mufasa: O Rei Leão e mergulhe no mundo mágico deste clássico da animação. Com uma duração de 2 minutos...

Assista ao teaser oficial de Mufasa: O Rei Leão e mergulhe no mundo mágico deste clássico da animação. Com uma duração de 2 minutos, o vídeo promocional promete emocionar fãs de todas as idades. Acompanhe as aventuras de Simba, Timão, Pumba e outros personagens inesquecíveis nesta nova produção que promete encantar o público.

