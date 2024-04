Coringa 2: Saiba quando será lançado o trailer oficial!

Alto contraste

Prepare-se para uma nova dose de suspense e loucura! Segundo informações do site Filmes - O Vício, a aguardada sequência de Coringa, um dos maiores sucessos do cinema nos últimos anos, está prestes a ganhar seu trailer oficial. De acordo com o portal, a previsão é que o trailer seja lançado em breve, deixando os fãs ainda mais ansiosos pelo novo filme.

Quer saber mais sobre o lançamento de Coringa 2? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício e fique por dentro de todos os detalhes dessa aguardada sequência!

