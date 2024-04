Curta-metragem de Aranhaverso tem data de estreia confirmada

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Cinema O Vício - Cinema (O Vício - Cinema)

O aguardado curta-metragem do Aranhaverso teve sua data de estreia confirmada, trazendo ainda mais expectativas para os fãs do universo do Homem-Aranha. A produção promete surpreender e encantar os espectadores com sua história envolvente e personagens cativantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Star Trek | William Shatner afirma que estaria disposto a voltar a interpretar o Capitão Kirk

• Curta-metragem de Aranhaverso ganha data de estreia

• Santos Justiceiros ganhará nova sequência

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.