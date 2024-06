Dave Bautista e Pom Klementieff se enfrentam no trailer oficial de The Killer’s Game

O Vício |Do R7

Dave Bautista e Pom Klementieff se enfrentam em um emocionante confronto no trailer oficial de The Killer’s Game. O novo filme promete muita ação e suspense, com os dois astros mostrando todo o seu talento em cenas eletrizantes. A expectativa dos fãs está alta para conferir essa batalha nas telonas.

