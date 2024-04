Deadpool & Wolverine: Rumores apontam variante do Fanático De acordo com rumores, uma variante do Fanático pode estar presente no próximo filme envolvendo Deadpool e Wolverine.Leia a matéria...

Alto contraste

A+

A-

De acordo com rumores, uma variante do Fanático pode estar presente no próximo filme envolvendo Deadpool e Wolverine.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Deadpool & Wolverine terá variante do Fanático, diz rumor

• Livro de Godzilla e Kong revela segredos surpreendentes do MonsterVerse

• Planeta dos Macacos: O Reinado ganha novo pôster oficial



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.