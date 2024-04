Death Stranding: Revelado o novo diretor do filme! De acordo com informações recentes, o produtor confirmou que Jordan Peele não será o diretor do filme baseado em Death Stranding...

Death Stranding da A24

De acordo com informações recentes, o produtor confirmou que Jordan Peele não será o diretor do filme baseado em Death Stranding. A notícia pegou muitos fãs de surpresa, que aguardavam ansiosamente pela visão do renomado diretor no projeto. Ainda não foi revelado quem assumirá a direção, mas novidades estão por vir. Acompanhe nosso site para mais atualizações sobre o filme!

