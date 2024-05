Descubra a justificativa por trás do design "infame" do balde de pipoca em Duna: Parte 2 Os autores do balde de pipoca "infame" de Duna: Parte 2 explicam a inspiração por trás de seu design controverso.Leia a matéria...

O Vício| 02/05/2024 - 21h02 (Atualizado em 02/05/2024 - 21h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share