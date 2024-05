Descubra as novas aventuras de Paddington Paddington 3 destaca protagonista em prévia oficial. As aventuras do adorável ursinho Paddington estão de volta em uma prévia oficial...

Alto contraste

A+

A-

As aventuras de Paddington

Paddington 3 destaca protagonista em prévia oficial. As aventuras do adorável ursinho Paddington estão de volta em uma prévia oficial que promete encantar fãs de todas as idades. Com seu carisma e bondade, Paddington conquistou o coração do público e agora promete novas emoções e diversão em mais uma aventura cinematográfica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Paddington 3 destaca protagonista em prévia oficial

• Godzilla e Kong | Sequência não terá Adam Wingard na direção

• Dwayne Johnson concluiu as gravações para Moana 2



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.