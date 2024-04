Alto contraste

Prejuízo de Indiana Jones Prejuízo de Indiana Jones (O Vício - Cinema)

Segundo informações do site, o filme "Indiana Jones e a Relíquia do Destino" resultou em um prejuízo de US$ 130 milhões.

