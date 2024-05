O Vício |Do R7

Detalhes de Blade: o novo filme da Marvel Studios Blade, da Marvel Studios, será filmado em IMAX e promete trazer uma experiência cinematográfica única para os fãs. Com a qualidade...

Alto contraste

A+

A-

Detalhes de Blade

Blade, da Marvel Studios, será filmado em IMAX e promete trazer uma experiência cinematográfica única para os fãs. Com a qualidade de imagem e som proporcionada pela tecnologia IMAX, o filme promete imergir o público no universo sombrio e misterioso do personagem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Blade, da Marvel Studios, será filmado em IMAX

• Filme de Fórmula 1 com Brad Pitt ganha data de estreia

• Eu Sou a Lenda | Will Smith exalta colaboração com Michael B. Jordan na sequência



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.