Diretor planeja nova trilogia para Planeta dos Macacos: O Reinado

Planeta dos Macacos Planeta dos Macacos (O Vício - Cinema)

O diretor de "Planeta dos Macacos: O Reinado" revelou seus planos ambiciosos para a franquia. Em uma entrevista recente, ele expressou seu desejo de transformar esse filme em um novo começo para uma trilogia épica.

Descubra todos os detalhes sobre os planos do diretor e como essa nova trilogia pode revolucionar o universo de Planeta dos Macacos. Consulte a matéria completa no site do Filmes - O Vício.

