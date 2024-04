Duna 2: Zendaya, Timothee Chalamet e mais no sucesso de bilheteria

Alto contraste

A+

A-

Zendaya, Timothee Chalamet e mais, em Duna 2 Zendaya, Timothee Chalamet e mais, em Duna 2 (O Vício - Cinema)

Zendaya, Timothee Chalamet e mais estão fazendo parte do sucesso de bilheteria de Duna 2. A franquia ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em arrecadação, mostrando a força e o interesse do público pelo universo criado por Frank Herbert.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Duna | Franquia supera US$ 1 bilhão em bilheteria

• Batman: Parte 2 pode ter Boyd Holbrook como Harvey Dent, diz rumor

• Sony adquire filme produzido por Robert Pattinson

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.