Duna: Parte 2 conquista sucesso mundial

Alto contraste

A+

A-

Duna: Parte Dois Duna: Parte Dois (O Vício - Cinema)

"Duna: Parte 2" está se aproximando da impressionante marca de US$ 600 milhões ao redor do mundo, consolidando-se como um verdadeiro sucesso de bilheteria. O filme tem conquistado o público e a crítica, atraindo cada vez mais espectadores para as salas de cinema.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Duna: Parte 2 se aproxima de US$ 600 milhões ao redor do mundo

• Imaculada | Terror com Sydney Sweeney quebra recorde para a NEON

• Venom pode ganhar animação +18 produzida por Seth Rogen, diz rumor

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.