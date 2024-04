Duna: Parte 2 - Crítica aclama filme como uma "obra prima"

Alto contraste

A+

A-

Reações de Duna Reações de Duna (O Vício - Cinema)

A tão aguardada continuação de Duna está recebendo elogios entusiasmados da crítica. De acordo com as reações iniciais, Duna: Parte 2 é uma verdadeira "obra prima" do cinema. O filme, dirigido por Denis Villeneuve e estrelado por um elenco excepcional, promete levar os espectadores a uma jornada épica e emocionante pelo universo criado por Frank Herbert.

Curioso para saber mais sobre as reações da crítica? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício e descubra por que Duna: Parte 2 está sendo considerado um dos melhores filmes do ano!

Leia mais em Filmes - O Vício

• Duna: Parte 2 é uma “obra prima”, dizem reações da crítica

• Blade será um filme de época na Era Vitoriana, aponta rumor

• Spawn | Jamie Foxx e Jeremy Renner seguem no elenco, diz Todd McFarlane

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.