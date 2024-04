Duna: Parte 2 quebra recorde de bilheteria global

Alto contraste

Compositor já está trabalhando em trilha sonora de Messias de Duna Compositor já está trabalhando em trilha sonora de Messias de Duna (O Vício - Cinema)

Segundo informações recentes, Duna: Parte 2 ultrapassou a impressionante marca de US$ 500 milhões em bilheteria global. O sucesso do filme tem sido tão grande que o compositor já está trabalhando na trilha sonora de Messias de Duna, prometendo emocionar ainda mais os fãs da saga. Com uma trama envolvente e efeitos visuais deslumbrantes, o longa tem conquistado o público ao redor do mundo.

