Duna: Parte 2 quebra recordes de bilheteria mundial

Chani e Paul em Duna Parte 2

Duna: Parte 2 ultrapassou a marca impressionante de US$ 700 milhões em bilheteria mundial, consolidando-se como um verdadeiro sucesso de público e crítica. O filme tem conquistado fãs ao redor do mundo e se tornou um marco na história do cinema.

