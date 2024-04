Alto contraste

A+

A-

Emily Blunt e Ryan Gosling em O Dublê Emily Blunt e Ryan Gosling em O Dublê (O Vício - Cinema)

O Dublê, com Ryan Gosling, recebe imagens inéditas. Neste novo material divulgado, podemos ver Emily Blunt ao lado de Ryan Gosling em cenas do filme. As imagens revelam um pouco mais sobre a trama e a química entre os protagonistas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• O Dublê, com Ryan Gosling, recebe imagens inéditas

• Relançamento de A Ameaça Fantasma terá prévia inédita de O Acólito

• Matador de Aluguel tem cena pós-créditos?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.