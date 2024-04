Emma Roberts interpreta Madame Teia no novo filme!

Alto contraste

A+

A-

Emma Roberts Madame Teia Emma Roberts Madame Teia (O Vício - Cinema)

Emma Roberts está pronta para encarnar um dos papéis mais icônicos do universo dos quadrinhos. No novo filme "Madame Teia", a talentosa atriz dará vida à personagem que já conquistou milhões de fãs nos quadrinhos. Madame Teia é conhecida por sua força e sabedoria, além de possuir poderes psíquicos surpreendentes.

Descubra mais sobre a incrível interpretação de Emma Roberts como Madame Teia no filme completo no site do nosso parceiro Filmes - O Vício. Não perca essa emocionante aventura do universo dos super-heróis!

Leia mais em Filmes - O Vício

• Madame Teia | Quem Emma Roberts interpreta no filme?

• Coringa 2 ganha previsão para trailer oficial

• Madame Teia | O Homem-Aranha está no filme?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.