Equipe de dublês rouba a cena no tapete vermelho do filme A equipe de dublês do filme "O Dublê" fez um verdadeiro espetáculo no tapete vermelho, chamando a atenção de todos os presentes...

O Dublê, com Ryan Gosling

A equipe de dublês do filme "O Dublê" fez um verdadeiro espetáculo no tapete vermelho, chamando a atenção de todos os presentes com suas acrobacias e performances impressionantes. Os profissionais mostraram que são essenciais para a produção cinematográfica, garantindo cenas de ação realistas e emocionantes.

