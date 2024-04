Fãs de Superman especulam sobre Krypto após novas imagens da produção

Alto contraste

Superman

Os fãs do Superman estão agitados com as novas fotos da produção, especulando sobre a possível aparição de Krypto, o super cão, no filme. A presença do fiel companheiro do herói seria um grande presente para os fãs mais dedicados.

