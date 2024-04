Alto contraste

A+

A-

Filmagens de Sonic Filmagens de Sonic (O Vício - Cinema)

As filmagens de SONIC 3 foram concluídas e trazem novidades empolgantes para os fãs do ouriço azul. O aguardado filme promete surpreender com muita ação e aventura.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Diretor de IT: A Coisa anuncia sua própria divisão de terror

• Madame Teia ganha data para mídia digital

• Filmagens de SONIC 3 foram concluídas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.