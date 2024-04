Filmes - O Vício: A mística do MCU antes do Disney+

Alto contraste

A+

A-

Smart Hulk em Vingadores Smart Hulk em Vingadores (O Vício - Cinema)

O ator Mark Ruffalo compartilhou recentemente sua opinião de que o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) possuía uma maior "mística" antes do lançamento do Disney+. Em uma entrevista, Ruffalo destacou como a chegada do serviço de streaming da Disney impactou a forma como os filmes são vistos e como a narrativa é construída.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• MCU tinha maior “mística” antes do Disney+, diz Mark Ruffalo

• Josh Brolin negocia para substituir Pedro Pascal em filme do diretor de Noites Brutais

• O Corvo | Sinopse do novo filme é revelada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.