Fúria Primitiva: A nova aposta de Dev Patel no cinema

Fúria Primitiva Fúria Primitiva (O Vício - Cinema)

O filme "Fúria Primitiva", estrelado por Dev Patel, ganhou título e data de lançamento no Brasil. A produção promete trazer muita ação e emoção para as telonas, com um enredo envolvente e atuações marcantes. Além disso, a expectativa dos fãs para conferir mais esse trabalho do renomado ator só aumenta.

