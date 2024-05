O Vício |Do R7

Furiosa: A bilheteria decepcionante do novo filme Furiosa arrecadou menos de US$ 60 milhões em sua abertura global, um valor abaixo do esperado para um filme de grande porte. A produção...

Furiosa arrecadou menos de US$ 60 milhões em sua abertura global, um valor abaixo do esperado para um filme de grande porte. A produção enfrenta desafios para conquistar o público e atingir as expectativas de bilheteria.

