George Miller fala sobre possibilidade de dirigir Thor 5

Alto contraste

A+

A-

George Miller, renomado diretor de cinema, abordou recentemente a possibilidade de dirigir o filme "Thor 5". Em uma entrevista exclusiva, Miller comentou sobre seu interesse no projeto e como enxerga a oportunidade de trabalhar com o universo cinematográfico da Marvel. A notícia tem gerado grande expectativa entre os fãs do diretor e do super-herói.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Os Vingadores é reimaginado como um filme dos anos 1950 em vídeo de IA

• Chris Hemsworth comenta aparição em Deadpool & Wolverine

• Planeta dos Macacos: O Reinado recebe nota catastrófica no CinemaScore



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.