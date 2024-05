Glen Powell em Twisters: Aventura e ação garantidas! Twisters, com Glen Powell, promete muita aventura e ação para os fãs do gênero. Com uma classificação indicativa recém-divulgada...

Glen Powell em Twisters

Twisters, com Glen Powell, promete muita aventura e ação para os fãs do gênero. Com uma classificação indicativa recém-divulgada, o filme promete prender a atenção do público com cenas eletrizantes e uma trama envolvente.

