Godzilla e Kong: Novidades sobre a sequência agitam os fãs

Godzilla-e-Kong-pôster-japonês

Godzilla e Kong estão de volta com uma sequência que promete agitar os fãs do universo cinematográfico dos monstros gigantes. O roteirista de "Shang-Chi" foi confirmado para trabalhar no novo filme, trazendo ainda mais expectativas para o que está por vir.

