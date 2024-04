Alto contraste

A+

A-

Godzilla e Kong: O Novo Império Godzilla e Kong: O Novo Império (O Vício - Cinema)

IMAX e ScreenX revelam cartazes inéditos de Godzilla e Kong: O Novo Império. Os fãs dos monstros mais famosos do cinema podem se preparar para novas emoções com as imagens divulgadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• IMAX e ScreenX revelam cartazes inéditos de Godzilla e Kong: O Novo Império

• Henry Cavill será Wolverine em Deadpool 3, diz site

• Timothée Chalamet e Glen Powell são os principais atores em ascensão da atualidade, diz site

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.