Godzilla e Kong: O Novo Império domina as bilheterias com mais de US$ 480 milhões arrecadados Godzilla e Kong: O Novo Império continua impressionando nas bilheterias, ultrapassando a marca dos US$ 480 milhões arrecadados....

Godzilla e Kong: O Novo Império continua impressionando nas bilheterias, ultrapassando a marca dos US$ 480 milhões arrecadados. O sucesso do filme tem sido evidente, conquistando fãs ao redor do mundo e consolidando-se como um dos grandes destaques do cinema atual.

• Godzilla e Kong: O Novo Império supera US$ 480 milhões em bilheteria

