Godzilla e Kong: O Novo Império domina as bilheterias globais Godzilla e Kong: O Novo Império ultrapassou a marca de US$ 500 milhões em bilheteria global, consolidando-se como um verdadeiro...

Alto contraste

A+

A-

Godzilla e Kong, novo filme do MonsterVerse

Godzilla e Kong: O Novo Império ultrapassou a marca de US$ 500 milhões em bilheteria global, consolidando-se como um verdadeiro sucesso de público. O filme tem conquistado fãs ao redor do mundo e se tornou um dos destaques do MonsterVerse. Com uma trama envolvente e cenas de ação espetaculares, a batalha entre esses icônicos monstros tem cativado espectadores de todas as idades.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Godzilla e Kong: O Novo Império ultrapassa US$ 500 milhões em bilheteria global

• Tron: Ares | Ator elogia estilo visual do filme

• Liga da Justiça Internacional ganhará filme, afirma rumor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.