Godzilla e Kong: O Novo Império | Revelada a origem de Shimo

Godzilla e Kong no filme O Novo Império Godzilla e Kong no filme O Novo Império (O Vício - Cinema)

O diretor do filme "Godzilla e Kong: O Novo Império" revelou detalhes emocionantes sobre a origem do personagem Shimo. Em uma entrevista exclusiva, ele compartilhou insights sobre a criação e desenvolvimento desse icônico personagem que promete surpreender os fãs. Além disso, o diretor destacou a importância de Shimo para a trama e como sua história se conecta com o universo de Godzilla e Kong. Prepare-se para mergulhar em um mundo de aventura e mistério com essa revelação incrível!

