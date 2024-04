Godzilla e Kong: o sucesso nas bilheterias mundiais

Alto contraste

A+

A-

Godzilla e Kong ultrapassaram a marca de US$ 200 milhões em bilheteria global, consolidando-se como um verdadeiro sucesso de público. O filme do MonsterVerse tem conquistado fãs ao redor do mundo, levando os espectadores a uma emocionante batalha entre dois dos monstros mais icônicos da cultura pop.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Surgem detalhes da trama de Sexta-Feira Muito Louca 2

Publicidade

• Godzilla e Kong ultrapassa US$ 200 milhões em bilheteria global

• Guerra Civil, Ghostbusters, e mais: Os lançamentos de abril nos cinemas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.