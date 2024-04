Godzilla está de volta em novo curta-metragem!

Alto contraste

A Toho anunciou um novo curta-metragem do icônico Kaiju, Godzilla. O filme promete trazer muita ação e destruição, mantendo a essência do monstro gigante que conquistou fãs ao redor do mundo. Com uma duração estimada de 2 minutos, os espectadores podem esperar uma experiência intensa e emocionante.

