Godzilla Minus One: Confira o unboxing do Blu-ray Godzilla Minus One divulgou um vídeo de unboxing do Blu-ray, mostrando todos os detalhes da edição especial do filme. O conteúdo...

Alto contraste

A+

A-

Godzilla Minus One divulgou um vídeo de unboxing do Blu-ray, mostrando todos os detalhes da edição especial do filme. O conteúdo promete agradar os fãs do monstro japonês e trazer informações exclusivas sobre o lançamento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Godzilla Minus One divulga vídeo de unboxing do Blu-ray

• Deadpool & Wolverine | Variantes do anti-herói surgem em imagens inéditas

• Deadpool & Wolverine recebe artes promocionais inéditas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.