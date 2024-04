Godzilla Minus One | Diretor revela planos para Mechagodzilla e Ghidorah O diretor do filme "Godzilla Minus One" revelou recentemente que gostaria de trabalhar em projetos envolvendo Mechagodzilla e Ghidorah...

O diretor do filme "Godzilla Minus One" revelou recentemente que gostaria de trabalhar em projetos envolvendo Mechagodzilla e Ghidorah. Essas criaturas icônicas do universo de Godzilla têm um grande potencial para explorar novas narrativas e desafios para o monstro gigante.

