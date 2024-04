Godzilla Minus One: O favorito para o Oscar de Melhores Efeitos Visuais em 2024

Alto contraste

Godzilla Minus One

Godzilla Minus One é o favorito para levar o prêmio de Melhores Efeitos Visuais no Oscar 2024, de acordo com um site especializado. O filme tem impressionado o público e a crítica com sua qualidade visual e inovação tecnológica, o que o coloca como um forte concorrente na categoria. Além disso, a produção conta com uma equipe talentosa e dedicada, que trabalhou arduamente para criar um universo cinematográfico único e impactante. A expectativa é grande para a cerimônia de premiação, onde Godzilla Minus One pode se consagrar como um marco no cinema de efeitos visuais.

