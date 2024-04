Godzilla vs Kong: A batalha épica que conquistou o público

Alto contraste

Godzilla e Kong: O Novo Império chegou ao Rotten Tomatoes com grande aprovação do público. A batalha entre esses dois titãs tem conquistado os fãs do gênero, com cenas de ação impressionantes e efeitos visuais de tirar o fôlego. A sequência promete ser um verdadeiro espetáculo para os amantes de filmes de monstros.

