Halle Berry enfrenta espíritos malignos em Never Let Go Halle Berry enfrenta espíritos malignos no trailer oficial de Never Let Go. O filme promete muita ação e suspense, com a renomada...

Alto contraste

A+

A-

Halle Berry enfrenta espíritos malignos no trailer oficial de Never Let Go. O filme promete muita ação e suspense, com a renomada atriz mostrando mais uma vez seu talento nas telonas. A trama promete prender a atenção do público do início ao fim.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Halle Berry enfrenta espíritos malignos no trailer oficial de Never Let Go

• Return to Silent Hill ganha primeira imagem oficial com Pyramid Head

• Artista de Hokuto no Ken divulga ilustração de Furiosa



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.