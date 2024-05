Hellboy: Criador indignado com uso de IA no novo filme O criador de Hellboy expressou sua revolta ao descobrir o uso de inteligência artificial no novo filme. A polêmica gerou discussões...

O Vício| 01/05/2024 - 00h02 (Atualizado em 01/05/2024 - 00h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share