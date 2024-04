Homem-Aranha 4: Novidades sobre o próximo filme do herói

Tom Holland e Benedict Cumberbatch em Homem-Aranha Tom Holland e Benedict Cumberbatch em Homem-Aranha (O Vício - Cinema)

De acordo com informações recentes, o próximo filme do Homem-Aranha promete trazer grandes surpresas para os fãs do herói. Rumores indicam que "Homem-Aranha 4" estará diretamente ligado aos eventos de "Vingadores 5", o que tem deixado os fãs empolgados.

