Irmãos Russo comemoram uma década de Capitão América: O Soldado Invernal

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Cinema O Vício - Cinema (O Vício - Cinema)

Os renomados diretores de cinema, os Irmãos Russo, estão celebrando o aniversário de 10 anos do lançamento de "Capitão América: O Soldado Invernal". O filme, que faz parte do Universo Cinematográfico da Marvel, é lembrado até hoje como um marco na trajetória do herói interpretado por Chris Evans.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• David Fincher pode dirigir remake de Pacto Sinistro para a Netflix

• Irmãos Russo celebram aniversário de 10 anos de Capitão América: O Soldado Invernal

• Netflix revela trailer de Os Lobisomens d’Aldeia Velha

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.